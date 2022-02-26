الاتحاد الأوروبي يدرج بوتين على قائمة العقوبات بعد غزو…

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سي ان بي سي _ قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن التكتل الأوروبي وافق على إدراج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف على قائمته للأفراد الخاضعين للعقوبات وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتحديد تفاصيل عقوباته على روسيا “دعوني أعلن أن زعماء العالم الوحيدين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي هم الأسد من سوريا ولوكاشينكو من روسيا البيضاء والآن بوتين من روسيا”.
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