وزير الطيران: تعزيز التعاون مع منظمة الإياتا في مختلف مجالات…

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني كامل العوضى نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ” الإياتا ” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تناول اللقاء الذى حضره جهاد الفقير المدير الإقليمى لإدارة السلامة ومحمد لطفى المدير الاقليمى لمنطقة شمال افريقيا بالإياتا سبل تعزيز التعاون بين وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة ومنظمة “الإياتا” كما تم استعراض التطورات التى يشهدها قطاع الطيران المدني فى مصر والمنطقة فى ضوء تأثيرات أزمة كورونا وانعكاساتها السلبية على حركة الطيران العالمية إلى جانب عدد من الموضوعات الدولية المتعلقة بقطاع النقل الجوي وبخاصة مجالات أمن وسلامة الطيران والمطارات ..

وخلال اللقاء ثمن وزير الطيران المدنى الجهود التى يقوم بها الاتحاد الدولى للنقل الجوي الذى يضم نحو 290 شركة طيران حول العالم تمثل 83 % من حركة النقل الجوي العالمي فى دعم قطاع الطيران وتطويره بشكل دائم ومستمر وبخاصة بعد التأثير الكبير على حركة النقل الجوىي العالمي خلال الجائحة .

وأكد وزير الطيران على أن هذه الزيارة تعكس التعاون الوثيق بين الوزارة والاتحاد الدولي للنقل الجوي وبخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات والجانب الفنى بين شركات الطيران العالمية والاستفادة من خبرات الأياتا فى خدمة المسافرين حول العالم .

كامل العوضى : قطاع الطيران المصري حقق طفرة كبيرة برغم جائحة كورونا

ومن جانبه أشاد كامل العوضى نائب رئيس الإياتا لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا باللقاء المثمر مع وزير الطيران المدنى مشيرا إلى أن ماشهده قطاع الطيران المدني المصري من إنجازات وتطور كبير ومواصلة مشروعات التحديث برغم تحديات جائحة كورونا يؤكد أن منظومة الطيران فى مصر تسير بخطى ثابتة وقوية فى الطريق الصحيح نحو مزيد من التطور وتحقيق انطلاقة عالمية .. وأكد العوضى أن الاتحاد الدولى للنقل الجوى يدعم بصورة شاملة خطة تطوير وتحديث قطاع الطيران المصرى فى مختلف الأنشطة .