مال وأعمال

البيت الأبيض يطلب من الكونجرس مساعدات بقيمة 6.4 مليار دولار…

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وكالات _ قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن البيت الأبيض طلب من الكونجرس الموافقة على مساعدات بقيمة 6.4 مليار دولار، لمواجهة الأزمة الحالية في أوكرانيا بعد الغزو الروسي.

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ويتضمن الطلب 2.9 مليار دولار مساعدات أمنية وإنسانية، و3.5 مليار دولار لوزارة الدفاع الأوكرانية.

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وستغطي الأموال أيضا تنفيذ العقوبات التي يفرضها بايدن لمعاقبة روسيا على عدوانها على أوكرانيا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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