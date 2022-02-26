مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تطلب قمحا للتوريد بين 13 و26 أبريل

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سي ان بي سي _ طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة دولية اليوم لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن بين 13 و26 أبريل.

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وأضافت أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 28 فبراير وأن الدفع بخطابات عند الاطلاع.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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