هيئة السلع التموينية تطلب قمحا للتوريد بين 13 و26 أبريل

سي ان بي سي _ طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة دولية اليوم لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن بين 13 و26 أبريل.

وأضافت أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 28 فبراير وأن الدفع بخطابات عند الاطلاع.