ملخص.. ماذا حدث في السياسة والاقتصاد العالمي خلال 24 ساعة…

_ انتعشت الأسهم في أنحاء العالم أمس الجمعة وانخفض الدولار الأمريكي وتراجعت أسعار النفط مع ترحيب المستثمرين بالحديث عن تجديد الدبلوماسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، كما تركت العقوبات الغربية المنسقة قطاع الطاقة الروسي دون تغيير إلى حد كبير.

يوم الخميس، أدت المخاوف بشأن الغزو إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014.

وسعت مؤشرات وول ستريت صعود الجلسة السابقة مع تسجيل مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 مكاسب هذا الأسبوع.

أغلق مؤشر MSCI العالمي على ارتفاع بنسبة 2.43%؛ وانخفض للأسبوع بنسبة 0.7%.

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني على الإطاحة بزعمائه السياسيين والتفاوض على السلام. ودعت السلطات في كييف المواطنين إلى المساعدة في الدفاع عن العاصمة.

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تجميد الأصول الأوروبية لبوتين ووزير خارجيته، سيرجي لافروف، وأعلن البيت الأبيض عن خطط لفرض عقوبات أمريكية. اقرأ المزيد طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات أسرع وأكثر قوة.

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الصين تحترم سيادة أوكرانيا والمخاوف الأمنية لروسيا، وترحب بالحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

قالت روسيا إنها مستعدة لإرسال وفد لإجراء محادثات مع أوكرانيا، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس وصف هذه المحاولة بأنها محاولة لإجراء دبلوماسية “تحت فوهة البندقية”.

قال جون أوجستين، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك هنتنغتون الوطني: “مرت الأسواق بتقدم. سمعوا كلمة غزو ليلة الأربعاء وبدأوا البيع. ثم سمعت الأسواق كلمة عقوبات يوم الخميس وبدأت في الشراء. ثم سمعوا كلمة دبلوماسية يوم الجمعة واستمروا في الشراء”.

ظل بعض المستثمرين حذرين من الأصول ذات المخاطر العالية، قبل أسابيع من توقع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

قال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في إندبندنت أدفيسور ألاينس في “إنديبند أدفيسور ألاينس”: “السوق تنظر إلى المدى القصير، وما يخشونه قد حدث، لذا لا يوجد شيء آخر نخشاه بشأن غزو أوكرانيا … هذا قصر نظر للغاية”.

يحول زاكاريلي تركيزه إلى “ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي … رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى مما يعتقده الناس من أجل مكافحة التضخم”.

أنهى مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) مرتفعًا بنسبة 2.51% بعد أن أغلق مرتفعا بنسبة 0.28% يوم الخميس بينما ارتفع مؤشر S&P 500 (.SPX) بنسبة 2.24% بعد ارتفاعه بنسبة 1.5% في اليوم السابق، وارتفع مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بنسبة 1.64% بعد ذلك. مرتفعا 3.3% يوم الخميس.

أغلق مؤشر البورصة الرئيسي في روسيا (.IMOEX) مرتفعا بنسبة 20٪ بعد انخفاضه القياسي يوم الخميس بنسبة 33٪. تقلصت المكاسب إلى حد ما في التداول بعد ساعات التداول (.IMOEX2) حيث ارتفع المؤشر بنسبة 15% تقريبا.

استقر خام برنت عند 97.93 دولارا للبرميل، منخفضا 1.16%، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضا 1.3% عند 91.59 دولارا.

وانخفض الذهب كملاذ آمن بنسبة 0.8% إلى 1،887.24 دولار للأوقية. وكان قد قفز يوم الخميس إلى 1973.96 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 0.7 نقطة أساس إلى 1.965٪. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك عادة وفقا لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 2.2 نقطة أساس عند 1.568٪.

قال هنتنغتون: “تحاول سوق السندات تخمين ما سيقوله رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول الأسبوع المقبل في شهادته أمام الكونجرس. انتقلت سوق السندات إلى الاحتياطي الفيدرالي. وانخفضت المخاطر الجيوسياسية العالمية في أعين الدولار والذهب.”

انخفض الدولار الأمريكي بعد يوم من تحقيقه أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة أشهر. يراهن المستثمرون على فرض عقوبات على روسيا وبيانات التضخم الأمريكية من المحتمل أن تبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.589 بالمئة مع ارتفاع اليورو 0.73 بالمئة إلى 1.1273 دولار.

ارتفع الروبل الروسي إلى 83.54 مقابل الدولار، من أدنى مستوى قياسي في الجلسة السابقة عند 89.986.

أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي زاد أكثر من المتوقع في يناير حتى مع تصاعد ضغوط الأسعار.