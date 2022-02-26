جازبروم الروسية: إمدادات الغاز عبر أوكرانيا مستمرة على النحو…

_ قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم يوم السبت إنها تورد الغاز عبر أوكرانيا بما يتفق مع الطلب من العملاء الأوربيين على الرغم من الصراع العسكري هناك.

وأضافت أن الطلب من عملائها الأوروبيين بلغ 108.1 مليون متر مكعب اليوم السبت.