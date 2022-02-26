روسيا تغلق مجالها الجوي أمام رحلات الطيران التشيكية…

سبوتنيك نيوز _ أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا فرضت حظرا على رحلات الخطوط الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية في مجالها الجوي ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.

وقالت في بيان إن “القيود دخلت حيز التنفيذ الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش يوم 26 فبراير”.

وأوضحت أن “القرار يتعلق بأي رحلات جوية إلى مطارات في روسيا أو عبر المجال الجوي الروسي”.

وأعلنت بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك، اليوم السبت، عن إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران المدنية الروسية المختلفة.

كما أعلنت بريطانيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات التابعة للشركات المدنية الروسية وفرضت عقوبات على شركة أيروفلوت الروسية.