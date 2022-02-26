تأمين خروج سفينة مصرية محملة بالأقماح من ميناء يوزني…

إسلام سالم _ كشفت الهيئة العامة للسلع التموينية عن تأمين خروج سفينة الشحن المصرية،”وادي العرب” من ميناء يوزني في أوكرانيا والتي تحمل شحنة من القمح المتعاقد عليها مع الجانب الأوكراني.

وفي سياق متصل طرحت الهيئة، مناقصة دولية، اليوم السبت، لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنها تطرح المناقصة للشحن في الفترة ما بين 13 و26 أبريل المقبل، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض يوم الأثنين المقبل.