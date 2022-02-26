مال وأعمال

تأمين خروج سفينة مصرية محملة بالأقماح من ميناء يوزني…

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إسلام سالم _ كشفت الهيئة العامة للسلع التموينية عن تأمين خروج سفينة الشحن المصرية،”وادي العرب” من ميناء يوزني في أوكرانيا والتي تحمل شحنة من القمح المتعاقد عليها مع الجانب الأوكراني.

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وفي سياق متصل طرحت الهيئة، مناقصة دولية، اليوم السبت، لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين.

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وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنها تطرح المناقصة للشحن في الفترة ما بين 13 و26 أبريل المقبل، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض يوم الأثنين المقبل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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