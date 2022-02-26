الخطوط الجوية البريطانية تلغي الرحلات القصيرة من مطار هيثرو…

سي ان بي سي _ قالت الخطوط الجوية البريطانية إنها ستلغي جميع الرحلات القصيرة من مطار هيثرو بلندن حتى منتصف نهار السبت بسبب مواجهتها عطلا فنيا في شبكة المعلومات.

وأضافت الشركة أن المشكلة، التي ظهرت أمس الجمعة وأثرت على موقعها على الإنترنت وتطبيقها وعمليات المطار، لم تكن ناجمة عن هجوم إلكتروني، لكنها مشكلة في الأجهزة.

وقالت الشركة في بيان إن “من المقرر أن تعمل خدماتنا للرحلات الطويلة في مطار هيثرو وجميع الرحلات الجوية في مطار جاتويك ومطار لندن سيتي كما هو مخطط لها ولكن قد يواجه العملاء بعض التأخير”.

ونصحت الركاب بمراجعة موقعها على الإنترنت للحصول على أحدث المعلومات قبل الذهاب إلى المطار حيث من المتوقع حدوث المزيد من الخلل.

وكانت مرسلة CNBC عربية قد أبلغت عن عطل فني أصاب نظام الشركة ومنع وأدى إلى شلل حركة طائراتها.