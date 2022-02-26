الولايات المتحدة تخصص 350 مليون دولار من المساعدات العسكرية…

وكالات – خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 350 مليوت دولار كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن وزارة الخارجية بالإفراج عما تصل قيمته إلى 350 مليون دولار إضافية من الأسلحة في المستودعات الأمريكية إلى أوكرانيا في الوقت الذي تكافح فيه لصد الغزو الروسي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في بيان اليوم، إن هذا هو التفويض الثالث “الذي لم يسبق له مثيل” فيما يتعلق بشحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد خصصت خلال العام الماضي ما يزيد على مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا.

وتعهدت دول أخرى بتقديم عتاد عسكري إلى كييف في الوقت الذي يقاوم فيه الجيش الأوكراني الغزو الروسي.