فيديو.. صالون دوت الخليج يستضيف وزير قطاع الأعمال العام في مقابلة…

استضاف صالون دوت الخليج في لقاء شهر فبراير، وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق؛ لمناقشة مستقبل وخطط تطوير الشركات القابضة والتابعة، والشراكات المرتقبة مع القطاع الخاص.

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