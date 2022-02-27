سويفت: مستعدون للامتثال للقيود المفروضة على البنوك الروسية

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– قالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) أمس السبت، إنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ إجراءات جديدة للدول الغربية ضد بعض البنوك الروسية.
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وأضافت في بيان “نتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال وفقا للتعليمات القانونية”.
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