سويفت: مستعدون للامتثال للقيود المفروضة على البنوك الروسية

– قالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) أمس السبت، إنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ إجراءات جديدة للدول الغربية ضد بعض البنوك الروسية.

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وأضافت في بيان “نتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال وفقا للتعليمات القانونية”.