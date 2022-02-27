أوبك+ تخفض توقعات الفائض في سوق النفط خلال 2022

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– قال تقرير للجنة الفنية التابعة لتكتل أوبك+ اطلعت عليه ، اليوم الأحد إن التكتل عدل توقعاته للفائض في سوق النفط هذا العام بالخفض بحوالي 200 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا.
وبسبب غزو روسيا لأوكرانيا، شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي، ووصل خام برنت خلاله إلى 105 دولارات.
وتراجعت أسعار النفط أمس إلى ما دون الـ100 دولار، بعد الارتفاعات الحادة في الجلسة السابقة مع استبعاد الطاقة من العقوبات على روسيا.
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