مجموعة السبع تؤكد التزامها باستبعاد بعض البنوك الروسية من…

– قال زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم الأحد، إن الحلفاء الغربيين قرروا فصل “بنوك روسية معينة” عن نظام التراسل العالمي بين البنوك المعروف باسم سويفت.

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ولم يحدد هذا التصريح الذي ورد في إعلان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية البنوك الروسية المستهدف بالقرار.

وأضاف أن مجموعة عمل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ستشكل قريبا لتنسيق العقوبات على روسيا.