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– قال زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم الأحد، إن الحلفاء الغربيين قرروا فصل “بنوك روسية معينة” عن نظام التراسل العالمي بين البنوك المعروف باسم سويفت.
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ولم يحدد هذا التصريح الذي ورد في إعلان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية البنوك الروسية المستهدف بالقرار.
وأضاف أن مجموعة عمل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ستشكل قريبا لتنسيق العقوبات على روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة السبع تؤكد التزامها باستبعاد بعض البنوك الروسية من… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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