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الاتحاد الأوروبي يعلن حظر بث روسيا اليوم وسبوتنيك

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سي إن إن – حظر الاتحاد الأوروبي وسيلتي الإعلام الروسيتين: روسيا اليوم وسبوتنيك، وفقًا لما ذكره كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

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وفي حديثه في مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل، الأحد، أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي أن الكتلة ستحظر الوسيلتين في محاولة “لمكافحة” التضليل الروسي.

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وقال بوريل “اليوم نتخذ خطوة حاسمة لإغلاق صنبور التلاعب الروسي بالمعلومات في أوروبا من خلال منع روسيا اليوم وسبوتنيك من البث في الاتحاد الأوروبي”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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