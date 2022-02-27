مال وأعمال

البيت الأبيض: معاقبة روسيا بمجال الطاقة مطروحة على الطاولة

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العربية دوت نت – أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن معاقبة روسيا بمجال الطاقة مطروحة “على الطاولة”، فيما يدرس تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

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واتهمت الولايات المتحدة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”فبركة تهديدات”، بعدما وضع قوة الردع النووية الروسية في حالة تأهب وسط الأزمة الأوكرانية.

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وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي عبر محطة “إيه بي سي” التلفزيونية، عندما سئلت عن إعلان موسكو: “هذا نمط رأيناه لدى الرئيس بوتين طوال فترة هذا الصراع، وهو فبركة تهديدات غير موجودة من أجل تبرير المزيد من العدوان”، وفق ما نقلته فرانس برس.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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