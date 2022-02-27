احتراق أكبر طائرة شحن بالعالم في قصف روسي على أوكرانيا

وكالات – قالت شركة Ukroboronprom الأوكرانية لتصنيع الأسلحة، اليوم الأحد، إن أكبر طائرة شحن في العالم، وهي من طراز أنتونوف 225 مريا الأوكرانية الصنع، احترقت في هجوم روسي على مطار Hostomil بالقرب من كييف.

وأضافت الشركة، على صفحتها على فيسبوك “دمر المحتلون الروس أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر Antonov An-225 Mrija. حدث ذلك في مهبط أنتونوف بمطار Hostomil بالقرب من كييف”.

وذكرت أن ترميم هذه الطائرة سيكلف ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار وسيستغرق وقتاً طويلاً.