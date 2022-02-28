الفيفا يمنع إقامة مباريات في روسيا ويحظر علمها ونشيدها

– قال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم الأحد إنه لن ينظم أي مباريات دولية في روسيا ولن يُسمح للفريق برفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في مبارياته التي سيخوضها خارج أرضه.

وأعلن الفيفا أن المنتخب الوطني لن يشارك تحت اسم روسيا بل سيكون تحت اسم الاتحاد الروسي لكرة القدم، وستقام مبارياته “على ملاعب محايدة” ودون جماهير كجزء من العقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويحتفظ “فيفا” بحقه في اتخاذ “عقوبات إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقات”.