الولايات المتحدة وفرنسا تحثان رعاياهما على مغادرة روسيا فورا

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وكالات – حثت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد المواطنين الأمريكيين على التفكير في مغادرة روسيا فورا على متن طائرات تجارية.
وأشارت إلى تزايد عدد الرحلات الجوية التي يتم إلغاؤها، والدول التي تغلق مجالها الجوي أمام روسيا بعد غزو أوكرانيا.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد ذكرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد إن على جميع الفرنسيين الذين يزورون روسيا لفترة قصيرة مغادرتها على الفور.
وأشارت إلى تزايد القيود على الرحلات الجوية بفعل العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
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