مال وأعمال

أسعار القمح العالمية تصل إلى أعلى مستوى في 9 سنوات مع تتابع…

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وكالات _ بعد ارتفاعات قياسية سجلها سعر القمح في الأسواق العالمية تزامنا مع بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا هدأت فورة الأسعار مؤقتا، قبل أن تشتعل مرة أخرى في ظل فرض عقوبات قاسية على الاقتصاد الروسي.

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وتراقب الكثير من دول العالم عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار القمح وخاصة تلك الدولة التي تعتمد على استيراد القمح ومن بينها مصر التي يمثل القمح الروسي والأوكراني نحو 80% من واردتها.

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وخلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين ارتفعت أسعار القمح في حدود 5% وصولا قرب أعلى مستوياته في 9 سنوات.

وتحوم أسعار القمح اليوم بين مستويات 8.96 دولار و 9.34 دولار للبورشل وفقا للحد الأقصى المسموح به في بورصة شيكاغو.

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ووصلت أسعار القمح العالمية الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى له منذ 2012 إلى 9.26 دولار، لتقفز في اليوم التالي مستويات 9.5 دولار للبوشل وهو ما يعادل 27.2 كيلو.

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بيد أن الأسعار عادت للهدوء من جديد بنهاية تعاملات يوم الجمعة لتهبط عند الإغلاق إلى مستويات 8.43 دولار للبوشل بعدا قفزت إلى مستويات 9.51 دولار للبوشل.

وتسيطر روسيا وأوكرانيا معا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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