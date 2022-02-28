إيرباص تطالب قطر بسداد 220 مليون دولار تعويضا في نزاع إيه…

العربية نت _ طالبت شركة إيرباص، بتعويض قدره 220 مليون دولار من الخطوط الجوية القطرية، في نزاع على طائرتي ركاب لم يتم تسليمهما.

وجاءت المطالبة في محكمة بريطانية بالتعويض عن الأضرار جراء عدم تسليم طائرتين من طراز “إيه 350″، ردا على دعوى قضائية رفعتها الخطوط القطرية على شركة تصنيع الطائرات، تطالبها بسداد 600 مليون دولار في نزاع متصاعد متعلق بالتعاقد والسلامة بسبب أضرار لحقت بسطح جزء من أسطول الطائرات.

وكانت الخطوط القطرية أكدت في وقت سابق اليوم، أنها أوقفت طائرة أخرى من طراز “إيه 350” عن ليرتفع عدد الطائرات التي أوقفتها الشركة عن الطيران إلى 22 طائرة.

يشار إلى أن وكالة “”، ذكرت ذلك يوم الجمعة، بعد أن نشرت قطر وثيقة في نزاع امتد أثره إلى عقد بين “إيرباص” والشركة القطرية يتعلق بالطائرة إيه”321 نيو”.