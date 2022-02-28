الحكومة البريطانية تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها

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فرانس برس – قررت الحكومة البريطانية إغلاق موانئ المملكة المتحدة أمام جميع السفن التي ترفع العلم الروسي وتلك التي يشغلها الروس، ردًا على غزو أوكرانيا، وفق ما أعلن جرانت شابس وزير النقل البريطاني.
وقال شابس على تويتر، اليوم الاثنين: “كتبت إلى جميع الموانئ البريطانية طالبا منها منع أي سفينة ترفع العلم الروسي وكذلك (السفن) المسجلة والمملوكة والمشغلة من جانب الروس”.
وأوضح الوزير أن قانونا سيصدر في هذا الصدد لإضفاء طابع رسمي على هذا الحظر.
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