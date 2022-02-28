فيفا ويويفا يستبعدان المنتخب والأندية الروسية من المشاركة في…

وكالات – استبعد الاتحادان الدولي “فيفا” والأوروبي “يويفا” لكرة القدم، المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات، على خلفية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة موسكو مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022” بين المنتخب الروسي ونظيره البولندي في الـ24 من مارس المقبل، على أن يلعب الفائز من المواجهة، على أرضه في الـ29 من مارس، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر عن المسار الثاني في الملحق الأوروبي.

بينما كان من المقرر أن يواجه فريق سبارتاك موسكو نادي لايبزيج الألماني ضمن الدور السادس عشر من الدوري الأوروبي لكرة القدم.