الاتحاد الأوروبي: تقليل اعتمادنا على روسيا في الطاقة مسألة…

وكالات – قال جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن الغزو الروسي لأوكرانيا يظهر أن المهمة الوجودية للتكتل، المؤلف من 27 دولة، هي تقليل اعتماده على النفط والغاز من روسيا والتحرك نحو مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين.

وأبلغ بوريل مؤتمرا صحفيا “الطاقة لن تكون خارج هذا الصراع.. شئنا أم أبينا.”

وقال بوريل: “لدينا اعتماد على الغاز الروسي، وإنها سياسة وجودية أن نقلل هذا الاعتماد”.

لكنه أشار إلى أن تحول أوروبا، التي تستورد حوالي 40% من حاجاتها من الغاز من روسيا، لن يكون سهلًا.

وقال الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار في Saxo Bank ستين جاكوبس، في مقابلة مع CNBC عربية، إن العقوبات المفروضة على روسيا من الغرب ستزيد من تضخّم أسعار الغاز في أوروبا.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع بشكل أكبر بعد أن ارتفعت بأكثر من 20% هذا الأسبوع، علما بأن روسيا كانت أكبر مورّد للغاز الطبيعي والنفط إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن الولايات المتحدة ستفرج عن نفط إضافي من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تبعا لمقتضيات الحاجة.

وأشار إلى أن شركات النفط والغاز ينبغي ألا تستغل الأزمة لرفع الأسعار، ومؤكدا أن أمريكا تعمل لتأمين إمدادات عالمية من الطاقة.

وأضاف بايدن أن واشنطن تراقب سوق الطاقة، وتعمل على التنسيق مع الدول المصدرة للنفط للحفاظ على مستويات الإمدادات للسوق العالمية، الأمر الذي ساهم في تراجع أسعار الغاز الطبيعي مع ختام تعاملات جلسة الخميس.

وقال جوزيف بوريل”سيكون هناك اضطراب في الأسواق وسيزيد ذلك الأسعار التي سيدفعها المستهلكون، ربما يمكننا استحداث دعم لحماية معظم الفئات المعرضة للضرر لكننا في وضع ستكون لتصرفاتنا وردود أفعالنا عواقب اقتصادية وعلينا أن نكون مستعدين لذلك”.