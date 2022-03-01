شركة شل تعلن انسحابها من استثمارات للطاقة في روسيا

وكالات – أعلنت شركة “شل”، اليوم الاثنين، انسحابها من روسيا على خلفية هجومها على أوكرانيا.

وقررت شل الانسحاب من مشروعاتها المشتركة مع “جازبروم” والكيانات ذات الصلة، بما في ذلك حصة بنسبة 27.5% في مشروع الغاز الطبيعي المسال “سخالين 2″، وحصة بنسبة 50% في مشروع “السيل الشمالي”.

كذلك تعتزم الشركة إنهاء مشاركتها في مشروع خط أنابيب “نورد ستريم 2″، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شل بن فان بيردن: “لقد تعرضنا لصدمة جراء الخسائر في الأرواح في أوكرانيا، وهو ما نشجبه، نتيجة عمل عدواني عسكري أخرق يهدد الأمن الأوروبي”.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان منافستها شركة “بي بي”، خططا للتخلي عن حصتها البالغة 20% في “روسنيفت”، التي تسيطر عليها الحكومة الروسية.

واليوم الاثنين أيضا، قالت شركة “إكوينور” النرويجية إنها ستوقف استثمارها الجديد في روسيا وسوف تبدأ في بيع ممتلكاتها في روسيا.

ويعد استثمار شركة شل الأكثر أهمية في روسيا هو حصتها في مشروع “سخالين 2″، في المياه القريبة من جزيرة “سخالين”، قبالة الساحل الشرقي لروسيا.