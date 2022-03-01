اليابان تجمد أصول البنك المركزي المصري الروسي بسبب الأزمة…

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العربية نت _ جمدت اليابان، اليوم الثلاثاء، أصول البنك المركزي المصري الروسي في إطار عقوبات جديدة على موسكو، في وقت دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس تزامنا مع مفاوضات بين موسكو وكييف.
وأكد وزير المالية الياباني، أن طوكيو وواشنطن متفقتان على أن تدفع روسيا ثمن انتهاك سيادة أوكرانيا.
وبنى البنك المركزي المصري الروسي، احتياطيا ضخما من الأصول والعملات الأجنبية، بهدف الحفاظ على استقرار العملة في مواجهة ذعر السوق.
وكشفت صحيفة فايننشال تايمز عن مكونات الاحتياطي الروسي البالغة قيمته 630 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، والمكون من أصول وودائع مقومة بالعملات الرئيسية في العالم (الدولار واليورو والجنيه الإسترليني واليوان)، بالإضافة إلى ما يقرب من 2300 طن من الذهب.
ومن المرجح أن تؤدي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على البنك المركزي المصري إلى جعل الجزء الأكبر، إن لم يكن كل هذه الاحتياطيات عديمة الجدوى.
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