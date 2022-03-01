مال وأعمال

أسعار القمح العالمية تقفز لقمة 10 سنوات بسبب الحرب…

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وكالات _ قفزت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 5% وصولا إلى أعلى مستوياتها في حوالي 10 سنوات وتحديدًا منذ مطلع عام 2012.

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وارتفع سعر القمح إلى مستويات 9.76 دولار للبوشل الواحد الذي يعادل حوالي 27 كيلو جرام من القمح، بينما كان أدنى سعر للبوشل اليوم عند 9.32 دولار للبوشل.

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وكانت وزارة الزراعة الروسية معدلات رسوم تصدير القمح والشعير والذرة بموجب آلية إغراق الحبوب grain dumber التي تسمح بفرض رسوم عائمة على صادرات تلك الحبوب، وقد دخلت حيز التنفيذ في 2 يونيو.

وخفضت وزارة الزراعة الروسية رسوم التصدير على القمح و الميثيلين إلى 88.2 دولار أمريكي للطن مقابل 91 دولار أمريكي للطن خلال الأسبوع الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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