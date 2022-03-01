المشروعات القومية أول قطاعات وزارة التخطيط المنتقلة إلى…

اجتمع محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية مع فريق العمل بقطاع المشروعات القومية داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لمناقشة والاطلاع على كيفية سير العمل في المقر الجديد، وتسكين موظفي القطاع في مكاتبهم الجديدة.

وأكد فريد أن الانتقال للعاصمة الإدارية خطوة مهمة في إطار تحول الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، حيث ستكون الأعمال هناك مميكنة بالكامل، كما يأتي الانتقال في ضوء العمل على تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة.

وأشار فريد إلى أن العاصمة الإدارية هي مشروع قومي بمعايير تكنولوجية عالمية، فهى مدينة إدارية اقتصادية جديدة تعبر عن انطلاق مصر نحو المستقبل بواحدة من أهم المدن الذكية في الشرق الأوسط، كما تسهم العاصمة الجديدة في تخفيف زحام القاهرة مما يعيد لها بريقها ورونقها، مؤكدًا أن الانتقال ليس مكاني فقط ولكنه نقلة نوعية في الأداء الإداري لقطاعات الدولة المختلفة.

وأكد مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، أنه تم اختيار الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدراية بعناية، من خلال ثقل تأهيلهم وتدريبهم على العمل باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أنع لا وجود للتعامل الورقي داخل العاصمة.

أضاف فريد أن المبنى يمتاز بالتخطيط الجيد والتناسق بين الإدرات المختلفة، كما يعمل المبنى بناء على وحدة الفكر الوظيفي داخل الوزارة بحيث أن كل قطاع يضم جميع المستويات بشكل متجاور مع بعضها البعض، وهو ما يساعد على راحة الموظف خلال عمله في بيئة تكنولوجية عصرية.