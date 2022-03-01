توتال توقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا

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وكالات _ أعلنت شركة “توتال إنرجي” الفرنسية للطاقة أنها “ستتوقف عن تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا”، على خلفية الأزمة الأوكرانية، لكن من دون سحب المشاريع القائمة أساسا، بحسب بيان تلقته وكالة فرانس برس.
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وأفادت المجموعة أنها “توافق على حجم وقوة العقوبات التي فرضتها أوروبا وستطبقها بغض النظر عن عواقبها (التي ما زالت قيد التقييم) على إدارة أصولها في روسيا”.
كذلك “دانت العدوان العسكري” الروسي وأشارت إلى أنها “تتحرّك لإيصال الوقود إلى السلطات الأوكرانية ولمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا”.
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