ميرسك الدنماركية تعلن وقف شحناتها المتوجهة إلى روسيا

وكالات _ أعلنت شركة ميرسك الدنماركية العملاقة للشحن اليوم الثلاثاء، أنها لن تقبل بأي طلبات جديدة غير أساسية من روسيا في ظل العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية غزو أوكرانيا.

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وأفادت في بيان أشارت فيه إلى تداعيات العقوبات “سيتم تعليق الحجوزات من روسيا وإليها موقتا، باستثناء المواد الغذائية والإمدادات الطبية والإنسانية”. مضيفة أنها ستحاول مواصلة الالتزام بالحجوزات التي كانت قائمة قبل العقوبات.