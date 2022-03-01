مال وأعمال

ميرسك الدنماركية تعلن وقف شحناتها المتوجهة إلى روسيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

وكالات _ أعلنت شركة ميرسك الدنماركية العملاقة للشحن اليوم الثلاثاء، أنها لن تقبل بأي طلبات جديدة غير أساسية من روسيا في ظل العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية غزو أوكرانيا.

predco_adv_2021

إقرأ أيضا.. محافظة المركزي الروسي: العقوبات تحد من قدرة موسكو على دعم الروبل

Edita2021

وأفادت في بيان أشارت فيه إلى تداعيات العقوبات “سيتم تعليق الحجوزات من روسيا وإليها موقتا، باستثناء المواد الغذائية والإمدادات الطبية والإنسانية”. مضيفة أنها ستحاول مواصلة الالتزام بالحجوزات التي كانت قائمة قبل العقوبات.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميرسك الدنماركية تعلن وقف شحناتها المتوجهة إلى روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا