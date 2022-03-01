بوريس جونسون يدعو أوروبا إلى وقف الاعتماد على النفط والغاز…

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روسيا اليوم _ صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن أوروبا سيتوجب عليها الامتناع عن النفط والغاز من روسيا، على الرغم من أن مثل هذه الإجراءات ستكون مؤلمة.
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وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي عقد في وارسو: “يجب أن ندرك أن هذه الأزمة سيكون لها ثمن بالنسبة لنا وناخبينا. للعقوبات تداعيات بالنسبة لنا ولروسيا، ولا تخلو أي خطوة من المخاطر. في المقبل صعوبات وقد تصبح كبيرة، لكن حان الوقت لأن تفعل أوروبا ما كان يجب أن تفعله منذ فترة طويلة، أن تمتنع أخيرا عن الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، وعلى الوقود الأحفوري بشكل عام على المدى الطويل”.
وأكد رئيس الحكومة البريطانية أن الغرب “سوف يفرض المزيد من العقوبات”، بما في ذلك ضد أكبر المصارف الروسية “سبيربنك”، وفصل المؤسسات المالية الجديدة في الاتحاد الروسي عن “سويفت”، وكذلك “تجميد أصولها”.
ومع كل ذلك شدد جونسون على أن أيا من بريطانيا أو الدول الغربية الأخرى “لا تشعر بأي عداوة” تجاه الشعب الروسي.
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