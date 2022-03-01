أسعار الذهب تقفز 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 842 جنيها

شاهندة إبراهيم – قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، 5 جنيهات، ليتداول عيار 21 عند مستوى 842 جنيها، ارتفاعا من 837 جنيها أمس الاثنين.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، نادي نجيب، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، إن السعر العالمي للملاذ الآمن أنهى تعاملات الأمس على سعر 1890 دولارا للأوقية، ليصل اليوم إلى 1914 دورلاا للأوقية، بما يفيد بأن تحركات المعدن غير مستقرة ومتقلبة بصورة كبيرة.

وعلى المستوى المحلي، حقق عيار 18 قيمة 731 جنيها، وبلغ عيار 24 مستوى 953 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و736 جنيها.