وكالة الطاقة تعتمد سحب 60 مليون برميل من مخزونات النفط…

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العربية دوت نت – قال وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا، إن أعضاء وكالة الطاقة الدولية وافقوا على إطلاق ما إجماليه 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات إلى الأسواق العالمية.
وأضاف هاجيودا، في تصريحات خلال اجتماع أعضاء الوكالة اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستفرج عن نصف هذه الكميات بواقع 30 مليون برميل من النفط.
ويهدف الاجتماع الاستثنائي لوزراء الدول الأعضاء بالوكالة، التي مقرها باريس، إلى تهدئة أسعار النفط التي قفزت فوق 105 دولارات للبرميل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أمس الاثنين، إن الوكالة ستعقد اجتماعا وزاريا استثنائيا الثلاثاء لبحث تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات النفط.
وأضاف بيرول في تغريدة على تويتر: “سنعقد اجتماعا وزاريا استثنائيا لبحث تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على المعروض النفطي وكيف يمكن لأعضاء وكالة الطاقة الدولية لعب دور في تحقيق استقرار أسواق الطاقة”.
وقد تعهدت الوكالة التي مقرها باريس بحماية أمن الطاقة العالمية في أعقاب الغزو الروسي الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.
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