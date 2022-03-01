خام برنت يلامس 106 دولارات للبرميل وسط مخاوف حيال اضطراب…

وكالات – صعدت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، حيث طغت المخاوف حيال اضطرابات الإمدادات المحتملة بعد العملية العسكرية الروسية في وكرانيا والعقوبات المرتبطة به على الحديث عن سحب عالمي منسق من مخزونات الخام لتهدئة الأسواق.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 7 دولارات، ووصل سعر البرميل من هذا الخام إلى 105.64 دولارات ليلامس خام القياس أعلى مستوى في 7 سنوات عند 105.79 دولار بعد بدء الحملة العسكرية التي تدخل يومها السادس.

كذلك قفزت العقود الآجلة للنفط الأمريكي أكثر من 8 دولارات متجاوزة 104 دولارات للبرميل، كما قفزت أسعار البنزين الأمريكي أكثر من 5%.

وجاءت هذه القفزات بعد قيل على زيادة العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، تسليم أبريل بحدود 2.56 دولار، أو 2.67% لتصل إلى 98.28 دولار.

وكانت عقود الخام الأمريكي قد لامست مستوى مرتفعا عند 99.10 دولار للبرميل في اليوم السابق، وسجلت عند التسوية ارتفاعا بأكثر من 4%.

وتفاقمت العزلة الروسية مع إعلان شركة ميرسك، أكبر شركة للشحن في العالم، يوم الثلاثاء، أنها ستوقف الشحن بالحاويات من روسيا وإليها.

وكتبت لويز ديكسون كبيرة محللي سوق النفط في ريستاد إنرجي في مذكرة “الوضع الهش في أوكرانيا والعقوبات المالية وعقوبات الطاقة ضد روسيا ستبقي أزمة الطاقة متفاقمة وسيرتفع النفط إلى ما يزيد كثيرا على 100 دولار للبرميل على المدى القريب، بل وأكثر إذا تصاعد الصراع أكثر”.

وأعلنت كبرى شركات النفط والغاز، مثل “بي.بي” وشل، عن خطط للخروج من العمليات الروسية والمشاريع المشتركة.

ويواجه مشترو النفط الروسي صعوبة بشأن المدفوعات وتوافر السفن مع فرض العقوبات.