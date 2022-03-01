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إقلاع رحلة إير كايرو من رومانيا وعلى متنها الطلبة المصريين…

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دوت الخليج – أقلعت، منذ قليل، طائرة شركة إير كايرو، التابعة لوزارة الطيران المدني، رحلة رقم SM 3832 من طراز إيرباص A320، من رومانيا إلى مطار القاهرة، وعلى متنها 181 راكبا، بينهم 175 من الطلاب المصريين في أوكرانيا و6 من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحي.

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وذكر بيان لوزارة الطيران المدني، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

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وأشار البيان إلى انتهاء جميع إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وجميع الجهات المعنية، ومن المقرر أن تصل الرحلة في العاشرة والنصف مساء اليوم إلى مبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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