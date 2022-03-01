مال وأعمال

نشاط المصانع الأمريكية ينتعش بأكثر من المتوقع في فبراير

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وكالات – انتعش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، بأكثر من المتوقع في فبراير مع انحسار الإصابات بفيروس “كورونا” رغم أن التوظيف في المصانع تباطأ، وهو ما يسهم في إبقاء مشاكل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المدخلات.

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ونقلت وكالة “” عن معهد إدارة التوريدات اليوم، أن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم، ارتفع إلى قراءة عند 58.6 نقطة الشهر الماضي من 57.6 نقطة في يناير، الذي كان الأدنى منذ نوفمبر 2020.

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وكان محللون استطلعت “”، آراءهم، توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 58 نقطة.

وتراجع مؤشر التوظيف بالمصانع إلى قراءة عند 52.9 نقطة الشهر الماضي من أعلى مستوى في عشرة أشهر البالغ 54.5 نقطة.

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وكان المؤشر ارتفع لخمسة أشهر متتالية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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