الكرملين: بوتين يصدر مرسوما بإجراءات إضافية لضمان الاستقرار…

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وكالات – أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بإجراءات إضافية لضمان الاستقرار المالي في البلاد.
وجاء في بيان للكرملين، مساء اليوم: “قرر رئيس البلاد اتخاذ جملة من الإجراءات الإضافية على خلفية الخطوات غير الودية المخالفة للقانون الدولي التي تبنتها الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المنضوية تحتها، تمثلت في العقوبات ضد المواطنين والكيانات بالبلاد”.
وتابع: “تقرر اتخاذ تدابير إضافية لحماية مصالح روسيا الوطنية وضمان الاستقرار المالي فيها”، لتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشر المرسوم.
ووقّع بوتين أمس الاثنين أيضا مرسوما “بتطبيق تدابير اقتصادية خاصة في ظل الإجراءات غير الودية للولايات المتحدة والدول التي انضمت إليها”.
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