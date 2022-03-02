جلف كابيتال تفتتح مكتب جديد بالقاهرة لتعزيز فرص الاستثمار في…

إسلام فضل _ أعلنت “جلف كابيتال”، عن افتتاح مكتب في القاهرة للاستفادة من فرص الاستثمار في السوق المصري والأسواق الإفريقية سريعة النمو.

وقال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في “جلف كابيتال”، إنه تم توكيل رئاسة المكتب إلى كل من المستثمرة ميراي زكي التي كانت تشغل سابقاً منصب رئيسة الاستثمارات في مؤسسة الشيخ زايد آل نهيان، وقبل ذلك في جهاز أبوظبي للاستثمار، وفادي جورج الذي يأتي من “إس بي إي كابيتال بارتنرز”.

وأوضح أن الشركة تسعي لتغطية لمصر وإفريقيا وتعزيز تواجدها من خلال افتتاح للمكتب الجديد وتوظيف فريق استثمار متمرس، وقد استثمرت “جلف كابيتال” حتى الآن في مصر أكثر من 5 ملياراتجنيه،ه وأغلقت أكثر من 6 استثمارات فيها، وهي الآن تعزز التزامها بهذا السوق البالغ الأهمية وتوسع تواجدها في البلاد.

وذكر أن مصر تبقى إحد أكثر الأسواق جاذبية وأسرعها نمواً وهي وجهة استثمار هامة بالنسبة للشركة من حول العالم، مشيرًا إلي أن الشركة استثمرت في قطاعات متنوعة اشتملت التكنولوجيا والبنىة التحتية والتصنيع والبتروكيماويات والرعاية الصحية والتكنولوجيا الصحية وخدمات الأعمال وخدمات قطاعي النفط والغاز.

ولفت إلي أن مصر كانت مؤخراً أحد أهم وأنشط اللاعبين في قطاع التكنولوجيا في إفريقيا حيث حصلت الشركات المصرية على 28.3 في المائة من الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة في القارة الإفريقية.1″

وأكد أن الفريق الجديد سيسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات سريعة النمو كمثل قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي وقطاع الاستدامة في الاقتصاد المصري، وذلك لتعزيز محفظة “جلف كابيتال” الحالية من الشركات المتنوعة.