أسعار الغاز في أوروبا تقفز فوق مستوى 2000 دولارا

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روسيا اليوم _ واصلت أسعار الغاز الطبيعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الارتفاع، حيث صعدت أسعاره فوق مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 21 ديسمبر الماضي.
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وذكرت وكالة “تاس” أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا جاءت بعد أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على كيانات وشخصيات في روسيا.
فيما أكدت شركة “جازبروم” الروسية استمرار ضخ الوقود الأزرق إلى أوروبا عبر أوكرانيا، في رسالة لطمأنة الأسواق التي تتخوف من تأثر إمدادات الغاز بالوضع المحيط بأوكرانيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم شركة “جازبروم” إن الشركة تواصل ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي.
وأضاف، أن إمدادات الوقود الأزرق عبر الأراضي الأوكرانية تتم بناء على طلبات المستهلكين الأوروبيين، إذ سيتم اليوم ضخ 109.4 مليون متر مكعب.
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