الولايات المتحدة تعلن استعدادها لفرض عقوبات على قطاع الطاقة…

– قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة “مفتحة للغاية” على فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي.

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وأضافت أن بلادها تبحث في التأثيرات المحتملة لذلك على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة في الولايات المتحدة.

ولدى سؤالها عما إذا كانت واشنطن وحلفاؤها الغربيون سيفرضون عقوبات على قطاع الطاقة والغاز الروسي، قالت ساكي في مقابلة مع محطة (إم.إس.إن.بي.سي) “نحن منفتحون للغاية”.

وتابعت قائلة “نحن نبحث الأمر. هو مطروح بشدة على الطاولة لكننا نحتاج لتقييم كل الآثار التي قد تنتج عنه”.