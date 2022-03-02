الذهب يواصل الارتفاع محليا تزامنا مع الصعود العالمي

شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحليه الأربعاء، موجة الارتفاع ليقفز عيار 21 إلى 848 جنيها، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وأشار نجيب في تصريحاته لبوابة دوت الخليج جورنال، إلى أن عيار 21 الأوسع انتشارا كان قد سجل في التعاملات الصباحية مستوى 852 جنيها.

وعلى مستوى الأسعار المحلية اليوم، ارتفع عيار 18 ليتداول عند 737 جنيها، وقفز عيار 24 إلى 959 جنيها، وحقق الجنيه الذهب قيمة 6 آلاف و 784 جنيها.

وأوضح نجيب، أن السعر العالمي للملاذ الآمن وصل إلى 1927 دولارا للأوقية، مشيرا إلى أنه كان قد حقق في التعاملات المبكرة مستوى 1942 دولارا للأوقية.