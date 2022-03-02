مال وأعمال

شركات النفط الصخري تبقي إنتاجها دون تغيير رغم ارتفاع الأسعار

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العربية دوت نت – تحافظ شركات النفط الصخري المدرجة على مستويات الإنتاج دون تغيير رغم ارتفاع أسعار النفط.

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وتمارس هذه الشركات الانضباط لضمان توزيعات جيدة للمساهمين، وهذا سيدفع بالمنتجين الصغار لقيادة رفع الإنتاج.

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أشارت ريستاد إنرجي الأمريكية إلى إمكانية زيادة إنتاج النفط الصخري بنحو 300 ألف برميل يوميا إلى ما بين 1.2 مليون برميل يوميا و1.3 مليون برميل يوميا.

وسيرتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي بمقدار 109 آلاف برميل يوميا في مارس إلى 8.7 مليون برميل يوميًا.

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وقد يرغب صغار منتجي النفط الصخري بزيادة الإنتاج لكنهم قد يكافحون للحصول على الحفارات والإمدادات اللازمة للحفر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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