- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
– ذكر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن احتياطي النفط الخام الاستراتيجي الأمريكي انخفض 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 580 مليون برميل، مسجلا أدنى مستوى له منذ أغسطس 2002.
وفي مركز تسليم وتخزين الخام في كاشينج بأوكلاهوما، تراجعت المخزونات 972 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 22.8 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2018.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 2002 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.