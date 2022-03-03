احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 2002

– ذكر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن احتياطي النفط الخام الاستراتيجي الأمريكي انخفض 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 580 مليون برميل، مسجلا أدنى مستوى له منذ أغسطس 2002.

وفي مركز تسليم وتخزين الخام في كاشينج بأوكلاهوما، تراجعت المخزونات 972 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 22.8 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2018.