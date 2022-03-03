أسعار النفط تواصل الصعود وخام برنت يقفز إلى 115 دولارا…

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وكالات – واصلت أسعار النفط الصعود، اليوم، مع استمرار الغزو الروسي إلى أوكرانيا لليوم السابع على التوالي.
وسجل خام برنت مستوى 115 دولارا للبرميل.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم، على قرار يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة في أوكرانيا.
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