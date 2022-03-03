مال وأعمال

التضخم في تركيا يقفز إلى 54.4 % لأعلى مستوى منذ 20 عاما

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وكالات _ أظهرت بيانات رسمية جرى نشرها في تركيا اليوم، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 54.44 % في فبراير مسجلا أعلى مستوى في 20 عاما.

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وكان التضخم السنوي وصل في يناير إلى 48.69 %. وأوضح معهد الإحصاء التركي (تركستات) أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 4.81 % في فبراير عن الشهر السابق.

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وأشار إلى أن أسعار النقل والأجهزة المنزلية والمواد الغذائية كانت من بين المكونات الأكثر ارتفاعا على أساس سنوي.

وذكر أن أسعار المنتجين ارتفعت كذلك بنسبة 7.22 % في فبراير على أساس شهري. وكان معدل الارتفاع قبل عام عند 105 %. وكان معدل التضخم السنوي في تركيا عند 52.7 % في أبريل 2002 قبيل وصول حزب الرئيس الحالي رجب أردوغان إلى السلطة.

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وتكافح الأسر التركية حاليا لتدبير احتياجاتها في ظل تناقص القوة الشرائية وضعف الليرة فضلا عن ارتفاع الديون والبطالة. وشهدت مدن تركية كبرى من بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة تظاهرات الشهر الماضي احتجاجا على رفع أسعار الطاقة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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