مال وأعمال

الولايات المتحدة تدرس خفض استهلاكها من النفط الروسي

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– قال داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث سبل تقليل استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

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وأضاف سينغ في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن أمس الأربعاء “نبحث سبلا لخفض استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي مع الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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