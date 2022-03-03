– قال داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث سبل تقليل استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا. إقرأ أيضا.. احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 2002 وأضاف سينغ في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن أمس الأربعاء “نبحث سبلا لخفض استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي مع الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تدرس خفض استهلاكها من النفط الروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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