موديز تخفض تصنيف روسيا إلى‭ B3 ‬بسبب العقوبات الغربية

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– قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس، إنها خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف ديون روسيا الممتازة غير المضمونة إلى B3 من Baa3.
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وعزت الوكالة ذلك إلى العقوبات الصارمة التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.
وأضافت الوكالة أن التصنيفات لا تزال قيد المراجعة من أجل مزيد من التخفيض.
كما خفضت وكالة فيتش أمس الأربعاء، التصنيف السيادي لروسيا ست درجات إلى الدرجة عالية المخاطر قائلة إن العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا جعلت استطاعة روسيا خدمة ديونها أمرا غير مؤكد وستضعف اقتصادها في “صدمة هائلة” لجدارتها الائتمانية.
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