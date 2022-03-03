وزيرة التجارة: 23 مليار جنيه إجمالي المساندة التصديرية منذ…

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 559 شهادة لعدد 556 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 2.5 مليار جنيه.

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وأشارت أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين،

وقالت الوزيرة إن اتاحة هذه المستحقات المالية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة.

ولفتت وزيرة التجارة إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق ساهم مساهمة كبيرة في تخطي الصادرات المصرية حاجز ال32 مليار دولار مع نهاية عام 2021.

وأضافت جامع أن المرحلة الأولي من مبادرة السداد الفوري تضمنت صرف 13.2 مليار ، والمرحلة التانية 4.6 مليار ، والمرحلة الثالثة 1.8 مليار ، والمرحلة الرابعة 3.4 مليار جنيه ، ليصل إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ انطلاق مبادرة السداد الفوري وحتى الأن بلغ 23 مليار جنيه، لافتةً الى ان الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة سيتم صرفها نهاية شهر ابريل المقبل.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية خلال شهر نوفمبر 2020 وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري و 4 بنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.