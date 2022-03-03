وزيرة التخطيط: 34 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة…

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة مطروح لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أنه في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة.

ولفتت السعيد أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن.

وأضافت أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع “رؤية مصر 2030”.

ونوهت أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير “متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 “، وإطلاق تطبيق المحمول “شارك 2030”.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 151 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 21/2022 تبلغ 34 مليار جنيه، بنسبة زيادة 129% عن خطة عام 20/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى توجيه استثمارات بقيمة 23,9 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 70,2%، يليه قطاع الكهرباء بقيمة 4,5 مليار جنيه بنسبة 13,2%، ويخص قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 3,6 مليار جنيه بنسبة 10,5%، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 650 مليون جنيه بنسبة 1,9%، أما قطاع الموارد المائية فيخصه 636 مليون جنيه بنسبة 1,8%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 777,6 مليون جنيه بنسبة 2,3%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة مطروح في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 1,2 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتمثل أهم المشروعات التنموية في القطاع والبالغ عددها 42 مشروع في تطوير مناطق عشوائية، مشروعات صرف صحي.

وتتمثل أهم مشروعات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في إنشاء جامعة العلمين الدولية، إنشاء وتجهيز مبنى الامتحانات الإلكترونية بحرم جامعة مطروح، إلى جانب استكمال تنفيذ أعمال الشبكات والمرافق بحرم جامعة مطروح.