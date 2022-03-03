وزير قطاع الأعمال يجتمع بمؤسسي شركة محطات شحن السيارات…

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عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع المساهمين المؤسسين لشركة محطات شحن السيارات الكهربائية
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على توجيه الدعوة قريبًا للشركات المؤهلة ذات الخبرة في إدارة وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية لإدارة الشركة (تحت التأسيس)، وذلك للبدء في إجراءات تأسيس الشركة.
ومن المقرر أن تتولى الشركة – كمرحلة أولى – إنشاء وإدارة محطات الشحن داخل المدن وعلى الطرق السريعة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بالإضافة إلى مدينة شرم الشيخ (التي تستعد لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27” خلال شهر نوفمبر 2022).
كان قد سبق التعاون مع وزارة الكهرباء في تحديد سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية، والذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، وذلك ضمن حزمة من المحفزات لتشجيع التوجه نحو استخدام المركبات الكهربائية.
يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركتي النصر والهندسية للسيارات التابعتين لها وبالتعاون مع شركات عالمية تنفذ عددًا من المشروعات لإنتاج المركبات الكهربائية سواء سيارات الركوب أو الميني باص (12-15 راكب).
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